МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве открылся съезд сторонников вступления Молдавии в ЕАЭС

На съезде присутствуют молдавские политики, которые выступают за интеграцию страны в ЕАЭС и против сближения с Евросоюзом.
Елизавета Кондрикова 2024-04-21 16:05:24
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву для участия в съезде молдавских политиков, поддерживающих интеграцию страны в ЕАЭС. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Уточняется, что на съезде среди прочего присутствуют такие молдавские деятели, как председатель партии «Шор» и бизнесмен Илан Шор, лидеры партий «Возрождение», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и Victorie.

Съезд открыло выступление депутата парламента Марина Таубер, которая выразила критику действий нынешних властей Молдавии.

Сегодня утром агентство также передавало, что Евгения Гуцул намерена провести рабочие встречи в Москве, однако она не стала уточнять, с кем именно.

После своего визита в Россию в марте этого года Гуцул выразила намерение и дальше укреплять связи с Москвой, несмотря на давление со стороны официального Кишинева. Тогда в ходе рабочей поездки глава Гагаузии провела встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и другими российскими политическими лицами.

#Москва #в стране и мире #Молдавия #ЕАЭС #Гагаузия #съезд #евгения гуцул
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002