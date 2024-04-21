В Москве открылся съезд сторонников вступления Молдавии в ЕАЭС

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву для участия в съезде молдавских политиков, поддерживающих интеграцию страны в ЕАЭС. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Уточняется, что на съезде среди прочего присутствуют такие молдавские деятели, как председатель партии «Шор» и бизнесмен Илан Шор, лидеры партий «Возрождение», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и Victorie.

Съезд открыло выступление депутата парламента Марина Таубер, которая выразила критику действий нынешних властей Молдавии.

Сегодня утром агентство также передавало, что Евгения Гуцул намерена провести рабочие встречи в Москве, однако она не стала уточнять, с кем именно.

После своего визита в Россию в марте этого года Гуцул выразила намерение и дальше укреплять связи с Москвой, несмотря на давление со стороны официального Кишинева. Тогда в ходе рабочей поездки глава Гагаузии провела встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и другими российскими политическими лицами.