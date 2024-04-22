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МИД Украины запретил консульские действия в отношении призывников

В документе МИД Украины говорится, что начиная с 24 апреля, возможно будет только оформить документы для возвращения на Украину мужчин призывного возраста.
Игнат Далакян 2024-04-22 23:10:39
© Фото: Marcus Brandt dpa Globallookpress

Министерство иностранных дел Украины запретило совершение за границей всех консульских действий в отношении мужчин призывного возраста. Об этом говорится в документе украинского внешнеполитического ведомства.

В письме за подписью первого заместителя министра иностранных дел страны Андрея Сибиги говорится, что, начиная с 24 апреля, возможно будет только оформить документы для возвращения на Украину, передает издание Страна.

Отмечается, что загранпаспорт теперь за границей оформить мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя, а после вступления в силу нового закона об ужесточении мобилизации оформить загранпаспорт можно будет только по предъявлению военного билета.

Ранее на Украине предложили ввести военную подготовку в школах. Новый предмет предлагают назвать «Защита Украины», он будет разработан министерством образования Украины при содействии оборонного ведомства.

#в стране и мире #Украина #призывники #консульские услуги
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