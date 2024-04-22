Операторы FPV-дронов показали, как упражняются в управлении БПЛА

Управлять БПЛА российских бойцов обучают на одном из закрытых полигонов в прифронтовом районе ДНР. Там для них даже построили полноценную трассу, где отрабатывают навыки пилотажа.

FPV-дрон с прерывистым звуком на огромной скорости рассекает небо замысловатыми зигзагами. Так в режиме аса навыки пилотажа отрабатывают операторы БПЛА одного из соединений Центрального военного округа.

На закрытом полигоне в прифронтовом районе для операторов БПЛА построили полноценную трассу, как с естественными преградами: кусты, деревья, возвышенности, так и искусственными. Для каждого оператора минимальное время налета 80-100 часов.



Виртуозное управление дроном - это не просто гонки на скорость. Каждый элемент - часть боевой подготовки. Здесь и разведка и воздушный таран с контролируемым пикированием.

Ну и, конечно, отработка бомбовых ударов - сброс учебных снарядов на точность.

Реальным полетам предшествуют долгие часы занятий на виртуальном тренажере. И если раньше это был спортивный симулятор, то теперь применяется специальная программа, где каждая карта- это отдельное боевое задание.

«Тут есть возможность выбора боеприпасов. Если мы поражаем бронетехнику, мы выбираем кумулятивный снаряд, также на каждой карте представлено наличие личного состава противника. Он может находится либо на открытом пространстве, либо в траншеях», - рассказал оператор БПЛА с позывным Барс.

В учебном классе представлены все существующие в зоне СВО ударные FPV-дроны и беспилотники-разведчики. Опытные инструкторы рассказывают о слабых местах натовской бронетехники, которую поставляют для ВСУ.

Ферма 3D принтеров, печатающих детали систем сброса боеприпасов с БПЛА, работает круглосуточно и уже поставлена на поток. Причем, по собственным чертежам.

Все детали отправляют на передовую подразделениям БПЛА группировки войск «Центр» на Донецком направлении. В этой же мастерской запустили и конвейер по ремонту дронов. Реанимируют, как наши беспилотники, так трофейные.

«Буквально недавно. Пару дней назад с похожей свастикой, который пришел, я его починил, все это закрасил и отдал ребятам», - рассказал военнослужащий РФ с позывным Грек.

Часть сбитых украинских дронов станут донорами, пойдут на запчасти. И без того богатая коллекция трофеев с каждым днем растет, места для их хранения здесь уже почти не осталось.



Ранее операторы БПЛА вскрыли украинские позиции в Запорожской области. Бойцы ведут разведку позиций неприятеля круглосуточно и постоянно рискуют своими жизнями, выполняя все поставленные задачи.