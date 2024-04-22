На подозреваемого в избиении Героя России возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве на гражданина Армении, избившего Героя России в подмосковсной деревне Вырубово. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

Следователи занимаются установлением обстоятельств преступления и проводят допросы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

По информации СК, подозреваемый находился за рулем трактора в подмосковной деревне Вырубово. В результате словесной перепалки он попытался переехать на тракторе мужчину, а затем избил его. Гражданин оказался Героем России.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости проведения проверки после избиения пострадавшего Героя России.