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На подозреваемого в избиении Героя России возбудили уголовное дело

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Мария Зайцева 2024-04-22 18:08:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве на гражданина Армении, избившего Героя России в подмосковсной деревне Вырубово. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

Следователи занимаются установлением обстоятельств преступления и проводят допросы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

По информации СК, подозреваемый находился за рулем трактора в подмосковной деревне Вырубово. В результате словесной перепалки он попытался переехать на тракторе мужчину, а затем избил его. Гражданин оказался Героем России.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости проведения проверки после избиения пострадавшего Героя России.

#в стране и мире #Подмосковье #Герой России #Следственный комитет #Уголовное дело
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