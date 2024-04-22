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СК РФ проверит мигрантов, переехавших на тракторе Героя России

По данным следствия, неизвестные переехали трактором и избили жителя деревни Вырубово.
Алексей Курильченко 2024-04-22 13:49:08
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений об избиении жителя подмосковной деревни Вырубово. Установлено, что пострадавший является обладателем звания Героя России.

По данным следствия, на пострадавшего напали, предположительно, мигранты из Средней Азии. Установлено, что они переехали Героя России на тракторе и избили. Отмечается, что виновные пока не привлекли к ответственности.

Руководителю подмосковного управления СК РФ поручено установить все обстоятельства произошедшего, провести проверку и доложить о результатах в центральный аппарат.

#в стране и мире #Подмосковье #избиение #СК РФ #Александр Бастрыкин
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