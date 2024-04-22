МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Названы причины возможного повышения ставки семейной ипотеки

Поднятие ставки семейной ипотеки нужно для покупки жилья не для продажи, а для себя.
Мария Зайцева 2024-04-22 17:19:41
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

В России необходимо поднять ставку по ипотеке для семей, чтобы люди покупали жилье для себя, а не для его продажи. Об этом сообщает 360 с ссылкой на эксперта по недвижимости Ирину Радченко.

Радченко прокомментировала данные о возможном повышении ставок по семейной ипотеке до 12%. Она заявила, что еще давно нужно было «прикрутить эту горелку» из-за которой стоимость недвижимости выросла в два раза.

По мнению эксперта, решение о повышении ставок нужно было принять еще раньше. Она поделилась своей идей, что ипотека под 6% должна остаться для семей с детьми, но только на квартиры с минимум 70 квадратными метрами. По ее словам, это необходимо для действительной покупки жилья для построения семьи, а не для продажи.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила за завершение действия программы выдачи льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках.

#в стране и мире #недвижимость #ипотека #ставка ипотеки #льготная семейная ипотека
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002