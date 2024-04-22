Названы причины возможного повышения ставки семейной ипотеки

В России необходимо поднять ставку по ипотеке для семей, чтобы люди покупали жилье для себя, а не для его продажи. Об этом сообщает 360 с ссылкой на эксперта по недвижимости Ирину Радченко.

Радченко прокомментировала данные о возможном повышении ставок по семейной ипотеке до 12%. Она заявила, что еще давно нужно было «прикрутить эту горелку» из-за которой стоимость недвижимости выросла в два раза.

По мнению эксперта, решение о повышении ставок нужно было принять еще раньше. Она поделилась своей идей, что ипотека под 6% должна остаться для семей с детьми, но только на квартиры с минимум 70 квадратными метрами. По ее словам, это необходимо для действительной покупки жилья для построения семьи, а не для продажи.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила за завершение действия программы выдачи льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках.