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В Орехово-Зуеве локализовали пожар на площади 1200 «квадратов»

Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 1200 квадратных метров на производстве в Орехово-Зуеве, один сотрудник предприятия пострадал.
Дарина Криц 2024-04-22 01:55:29
© Фото: МЧС РФ

Возникший пожар на производстве в Орехово-Зуеве в Московской области удалось локализовать. Об этом сообщил RT, ссылаясь на данные спасателей МЧС.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 1200 кв. м», - уточнили в ведомстве.

Дополнительно сообщается, что во время пожара пострадал работник производства. Его доставили в больницу.

Напомним, пожар возник в производственном здании на площади 1 200 квадратных метров. В борьбе с ним участвовали пожарно-спасательные подразделения. Не уточнялось, что послужило причиной возгорания.

#в стране и мире #пожар #МЧС РФ #Орехово-Зуево #пожар локализован
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