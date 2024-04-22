В Орехово-Зуеве локализовали пожар на площади 1200 «квадратов»

Возникший пожар на производстве в Орехово-Зуеве в Московской области удалось локализовать. Об этом сообщил RT, ссылаясь на данные спасателей МЧС.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 1200 кв. м», - уточнили в ведомстве.

Дополнительно сообщается, что во время пожара пострадал работник производства. Его доставили в больницу.

Напомним, пожар возник в производственном здании на площади 1 200 квадратных метров. В борьбе с ним участвовали пожарно-спасательные подразделения. Не уточнялось, что послужило причиной возгорания.