В Орехово-Зуево возник пожар на площади 1200 «квадратов»

В подмосковном Орехово-Зуево загорелось производственное здание на площади 1 200 квадратных метров. Сотрудники МЧС уже приступили к тушению огня.

«Предварительно, площадь возгорания - 1 200 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», - уточнили в пресс-службе ведомства.

На опубликованных МЧС кадрах видно вздымающееся к небу яркое пламя, на соседней улице расположились пожарные расчеты и автомобили скорой помощи.

Не уточняется, есть ли пострадавшие. Уточняется информация о причине возгорания, назначении этого здания.