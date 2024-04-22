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В Орехово-Зуево возник пожар на площади 1200 «квадратов»

Сотрудники МЧС борются с огнем в производственном здании в городе Орехово-Зуево в Московской области.
Дарина Криц 2024-04-22 00:12:29
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

В подмосковном Орехово-Зуево загорелось производственное здание на площади 1 200 квадратных метров. Сотрудники МЧС уже приступили к тушению огня.

«Предварительно, площадь возгорания - 1 200 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», - уточнили в пресс-службе ведомства.

На опубликованных МЧС кадрах видно вздымающееся к небу яркое пламя, на соседней улице расположились пожарные расчеты и автомобили скорой помощи.

Не уточняется, есть ли пострадавшие. Уточняется информация о причине возгорания, назначении этого здания.

#в стране и мире #пожар #Подмосковье #МЧС РФ #Орехово-Зуево
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