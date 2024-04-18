Вице-канцлер Германии Хабек без предупреждения прибыл в Киев

В Киев с ранее не анонсированным визитом прибыл вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает Bild.

«Этот визит не носит единичный или экстренный характер и что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», - цитирует слова Хабека издание.

Планируется, что в ходе поездки министр ФРГ проведет переговоры с Зеленским, вице-премьером и министром экономики Украины.

Это уже второй по счету «неожиданный» визит Хабека на Украину с 2022 года. Ранее он «с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса» прибыли в Киев, чтобы обсудить восстановление Украины.