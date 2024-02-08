Путин поздравил Алиева с убедительной победой на президентских выборах

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с победой, которую он одержал в ходе выборов в стране, сообщается на сайте Кремля. Кроме того, Путин направил Алиеву поздравительную телеграмму.

«Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский лидер пожелал президенту Азербайджана новых успехов в работе на столь ответственной должности. Главы двух государств договорились продолжать личные контакты, стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между Москвой и Баку.

Ранее стало известно, что Алиев сильно оторвался от конкурентов и одерживает победу в ходе президентской гонки в Азербайджане. Сообщалось, что за него было отдано 92,05% голосов.