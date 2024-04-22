На Украине исчез возможный координатор атаки на «Северные потоки»

Полковник ВСУ Роман Червинский пропал, адвокаты обвиняемого утверждают, что его похитили. Об этом сообщает Telegram-канал «Зеркало недели». Ранее издания The Washington Post и Der Spiegel сообщали о его курировании операции по подрыву «Северных потоков».

Адвокат Константин Глоба рассказал, что 19 апреля срок содержания Червинского под стражей закончился, но суд не стал рассматривать его дело и не назначил дату следующего заседания. После этого обвиняемого снова доставили в 14 СИЗО города Кропивницкий. К нему не пустили ни жену, ни адвоката Глобу и других защитников.

По информации «Зеркала недели», адвокаты заявили о возможном подлоге заявлений от имени пострадавших, так как 16 из 14 представителей с одного телефона уведомили о невозможности быть на заседании.

В ноябре 2023 года у The Washington Post и Der Spiegel вышло совместное расследование, в котором Романа Червинского обвиняют в координировании атаки, управлением команды из шести человек, арендовавших яхту для установления взрывчатки на газопроводы.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в сокрытии информации по «Северным потокам».