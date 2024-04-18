Мама убитого в Люблино парня рассказала, как его пытались спасти

Мама 24-летнего парня, убитого в Люблино в ходе конфликта из-за парковки автомобиля, рассказала, что врачи пытались спасти его в течение двух часов.

«Невеста позвонила, сказала, что мальчик лежит на полу и истекает кровью. Вызвали скорую помощь, она приехала быстро. Мальчика откачивали часа два. Но откачать не смогли», - рассказала Елена.

Когда на место конфликта на улице Краснодарской приехали родители, парень уже был в скорой помощи. По словам Елены, в Люблино молодой человек приезжал нечасто, у него не было там знакомых и каких-либо конфликтов.

«Он был вместе с девушкой в тот момент, но она отошла на 15 минут куда-то недалеко, а когда вернулась, увидела вот это все», - рассказала мама погибшего парня.

Скорая помощь везла парня в больницу уже в состоянии клинической смерти. Но врачи боролись за его жизнь и в машине, и в медучреждении.

«Это довольно странно - потерять сына в таком возрасте, когда он собирался пожениться, завести детей. И вот тут на ровном месте его взяли и просто убили. Это не просто странно, это чудовищно», - сказала Елена.

После разговора с журналистами маме погибшего парня стало плохо.

Молодого человека ударил ножом нелегальный мигрант. Москвич сделал ему замечание из-за машины, которую тот припарковал прямо у подъезда, на тротуаре.

Подозреваемый - 21-летний гражданин одной из стран СНГ. Он находился в России нелегально.

Предполагаемого убийцу ищут. В Москве нашли его брошенную машину, в ней был пистолет. Задержаны отец и друг подозреваемого, с ними проводят следственные действия.