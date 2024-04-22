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Комбат-танкист показал, как можно перехватить картинку с дрона ВСУ

Устройство в командирской машине показывает лишь белый шум на экране. Но все меняется, стоит лишь появиться в небе вражескому беспилотнику.
Владислав Кустов 2024-04-22 14:18:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир танкового батальона, действующего в зоне специальной военной операции, продемонстрировал корреспонденту «Звезды» устройство, которое способно перехватить картинку с украинского дрона. 

Оно находится в командирской машине. Самая заметная его часть - экран. Он постоянно включен и показывает только белый шум. Но, появись в небе вражеский дрон, и все тут же изменится. 

«Это устройство перехватывает видео и выводит его на экран, и мы видим, куда противник летит», - отметил комбат. 

Он добавил, что, пока на экране белый шум, это значит, что в воздухе вблизи, скорее всего, нет украинских беспилотников.

Ранее танкисты рассказали о преимуществе системы наведения Т-90М «Прорыв».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#танки #беспилотники #наш эксклюзив #СВО #Белгородское направление
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