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Танкисты рассказали о преимуществе системы наведения Т-90 «Прорыв»

В ходе боев в Херсонской области противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, а также американскую САУ М109.
Михаил Аброськин Глеб Владовский 2024-04-22 08:14:26
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие группировки войск «Днепр» продемонстрировали работу экипажей танков Т-90 «Прорыв». Сообщается, что в ходе боев в Херсонской области противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, а также САУ М109 производства.

С высоты в несколько километров на берегу Днепра российский беспилотник обнаруживает позиции артиллерии противника, а уже через минуту - орудие уничтожено.

«Ведем воздушную разведку местности, выявляем опорные пункты, скопления техники и живой силы противника. Всё передается на командный пункт, где производится корректировка огня артиллерии», - рассказал оператор БПЛА с позывным Воробей.

Российский берег Днепра хорошо просматривается с украинского правобережья.  Стреляя с относительно небольших дистанций в несколько километров, есть большой шанс попасть под ответный огонь противника. Именно в этой обстановке быстрые неуловимые танки раскрывают свою мощь в полной мере. И лучший среди прочих - новейший российский Т-90 «Прорыв».

Благодаря оснащенному современному комплексу наведения, экипажи бронетехники могут не тратить лишнее время на корректировки, тем самым беречь драгоценные минуты.

«Мы отработали и откатились. Буквально через минуту или меньше ударила артиллерия противника по нашим позициям», - рассказал командир танкового подразделения под позывным Куратор.

Работая с закрытых позиций подобно артиллерии, танки ежедневно наносят удары по противнику, его машинам и укреплениям, мешают высадке сил и переброске боеприпасов. В отсутствии громких побед, необходимых Киеву для продления поддержки западных спонсоров, боевики отчаянно пытаются перебраться на левый берег Днепра и его острова.

Попытки создать плацдарм для будущего наступления продолжаются с лета прошлого года. Однако российская оборона оказалась им не по зубам. Почти за год боев успеха украинские силы так и не достигли.

#ВС РФ #Т-90 #наш эксклюзив #потери ВСУ #группировка войск «Днепр»
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