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Лавров предупредил о столкновении ядерных держав из-за политики Запада

По мнению главы МИД РФ, США и их сателлиты настроены нанести «стратегическое поражение» России из-за Украины.
Глеб Владовский 2024-04-22 12:40:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Политика стран коллективного Запада может привести к открытому столкновению ядерных держав. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России "стратегическое поражение", готовы и далее сдерживать нашу страну до "последнего украинца". При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», - цитирует заявление дипломата радио Sputnik.

Министр иностранных дел также отметил, что в мире наблюдается целенаправленный демонтаж сбалансированных и равноправных соглашений, которые являются помехой для Вашингтона. И вместо них продвигаются откровенно «шулерские» схемы, создающих преимущества исключительно для США.

Лавров также подчеркнул, что страны Запада стремятся расширить сеть альянсов исключительно против третьих стран.

«Цель очевидна – добиться одностороннего военного превосходства за счёт новых ограничений на ядерные арсеналы оппонентов при закреплении совокупного перевеса Запада в области неядерных потенциалов», - выразил мнение дипломат.

Ранее в Госдуме заявили о том, что у Москвы есть основания принять меры в ответ на конфискацию Вашингтоном активов России.

#в стране и мире #Сергей Лавров #МИД РФ #коллективный запад
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