ВСУ обстреляли территорию ДНР четыре раза за сутки

За последние сутки украинские боевики четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Трижды удар наносился на Донецком направлении, один раз - на Горловском.

«Четыре факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Три обстрела - на Донецком направлении. Один обстрел - на Горловском направлении», - сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Уточняется, что всего по территории ДНР выпущено 10 боеприпасов. О пострадавших или погибших информации нет. За предыдущие сутки ВСУ обстреляли населенные пункты республики 19 раз.

Боевики обстреливают не только новые регионы РФ, но и другие близкие к границе территории. Так, ранее из-за удара по селу Новая Таволжанка в Белгородской области погибла беременная женщина - в нее попал осколок снаряда.