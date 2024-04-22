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ВСУ обстреляли территорию ДНР четыре раза за сутки

Трижды боевики вели обстрел на Донецком направлении, один раз - на Горловском, о пострадавших и погибших не сообщается.
Анастасия Бобылева 2024-04-22 01:27:43
© Фото: Таисия Воронцова РИА Новости

За последние сутки украинские боевики четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Трижды удар наносился на Донецком направлении, один раз - на Горловском.

«Четыре факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Три обстрела - на Донецком направлении. Один обстрел - на Горловском направлении», - сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Уточняется, что всего по территории ДНР выпущено 10 боеприпасов. О пострадавших или погибших информации нет. За предыдущие сутки ВСУ обстреляли населенные пункты республики 19 раз.

Боевики обстреливают не только новые регионы РФ, но и другие близкие к границе территории. Так, ранее из-за удара по селу Новая Таволжанка в Белгородской области погибла беременная женщина - в нее попал осколок снаряда.

#в стране и мире #Донецк #ДНР #Горловка #Обстрел
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