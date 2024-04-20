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Беременная жительница села Новая Таволжанка погибла при обстреле ВСУ

В результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа также пострадали три человека.
Ян Брацкий 2024-04-20 13:18:14
© Фото: vvgladkov, Telegram

Беременная жительница села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа погибла от осколка украинского снаряда. Трагедия произошла на улице, во время обстрела ВСУ. Пострадавшую оперативно доставили в больницу.

«Врачи делали все возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. Но к большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли», - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-аккаунте.

Еще три человека пострадали. У них ссадины и контузия различной степени тяжести. Госпитализация им не потребовалась, медики оказали помощь пострадавшим на месте.

Осколки от снаряда ВСУ посекли фасады, кровли и заборы домов, а также выбили стекла. Всего повреждены 12 частных домов и два легковых автомобиля. На месте работают представители всех оперативных служб и ведомств.

#белгородская область #ВСУ #Обстрел #Гладков #новая таволжанка
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