Беременная жительница села Новая Таволжанка погибла при обстреле ВСУ

Беременная жительница села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа погибла от осколка украинского снаряда. Трагедия произошла на улице, во время обстрела ВСУ. Пострадавшую оперативно доставили в больницу.

«Врачи делали все возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. Но к большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли», - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-аккаунте.

Еще три человека пострадали. У них ссадины и контузия различной степени тяжести. Госпитализация им не потребовалась, медики оказали помощь пострадавшим на месте.

Осколки от снаряда ВСУ посекли фасады, кровли и заборы домов, а также выбили стекла. Всего повреждены 12 частных домов и два легковых автомобиля. На месте работают представители всех оперативных служб и ведомств.