Расстрелявшие полицейских в Карачаевске захватили автомат и десятки патронов

Напавший на сотрудников полиции в Карачаевске захватил табельное оружие убитых силовиков, автомат и десятки боеприпасов. Об этом «Звезде» сообщил источник, знакомый с ситуацией источник.

На месте нападения также обнаружили фрагменты взрывного устройства. Силовики ввели в региона план «Сирена» и продолжают поиск фигуранта уголовного дела.

Напомним, что в результате нападения погибли двое сотрудников полиции, еще один получил ранения. На данный момент проводятся мероприятия по установлению местонахождения напавшего.