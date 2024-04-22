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Расстрелявшие полицейских в Карачаевске захватили автомат и десятки патронов

На месте происшествия полиция обнаружила фрагменты взрывного устройства.
Алексей Курильченко 2024-04-22 10:54:03
© Фото: ТРК «Звезда»

Напавший на сотрудников полиции в Карачаевске захватил табельное оружие убитых силовиков, автомат и десятки боеприпасов. Об этом «Звезде» сообщил источник, знакомый с ситуацией источник.

На месте нападения также обнаружили фрагменты взрывного устройства. Силовики ввели в региона план «Сирена» и продолжают поиск фигуранта уголовного дела.

Напомним, что в результате нападения погибли двое сотрудников полиции, еще один получил ранения. На данный момент проводятся мероприятия по установлению местонахождения напавшего.

#огнестрельное оружие #МВД РФ #нападение #наш эксклюзив #Взрывное устройство #карачаевск
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