Три человека погибли в результате пожара на заводе в Воронеже

Три человека погибли в результата пожара на электромеханическом заводе. Об этом сообщили в МЧС Воронежской области.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия пострадали еще двое.

«Сотрудники МЧС России вынесли из здания 4 пропановых и кислородный баллоны», - сообщили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что пожар на территории площадью в 500 квадратных метров успешно ликвидирован.

Ранее огнеборцам удалось локализовать возгорание на территории площадью 1 200 квадратных метров.