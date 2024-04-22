Три человека погибли в результате пожара на заводе в Воронеже

Три человека погибли в результата пожара на электромеханическом заводе. Об этом сообщили в МЧС Воронежской области.
В ведомстве добавили, что в результате происшествия пострадали еще двое.
«Сотрудники МЧС России вынесли из здания 4 пропановых и кислородный баллоны», - сообщили в ведомстве.
В МЧС подчеркнули, что пожар на территории площадью в 500 квадратных метров успешно ликвидирован.
Ранее огнеборцам удалось локализовать возгорание на территории площадью 1 200 квадратных метров.
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