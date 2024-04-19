Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили боевиков в районе Новомихайловки

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» подразделений артиллерии группировки войск «Восток» из Забайкалья нанесли удары по украинским позициям в районе населенного пункта Новомихайловка на Южно-Донецком направлении специальной операции. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Расчеты 220-мм орудий ежедневно уничтожают оборонительные сооружения врага, военную технику и огневые средства. Кроме того, они наносят сокрушительные удары по живой силе и опорным пунктам.

Действия артиллеристов в режиме реального времени координируют расчеты беспилотных летательных аппаратов. Также они фиксируют попадания и уничтожение целей.

По словам военных, противник тоже не бездействует. Артиллерия боевиков периодически пытается огрызаться, но безрезультатно.

«Духом они подавлены. У них ничего не выходит, инициатива на нашей стороне», - говорит наводчик РСЗО с позывным Омут.

Он отметил, что инициативу в боевых действиях удерживают ВС РФ. А это сказывается на моральном состоянии боевиков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.