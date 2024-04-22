Эксперт Душкин рассказал, как можно научить ИИ предсказывать паводки

Систему искусственного интеллекта можно обучить предсказывать паводки, но это является сложной задачей. Об этом рассказал главный архитектор систем ИИ по направлению «Транспорт и логистика» НИЯУ МИФИ Роман Душкин.

«Это сложный вопрос, но он так или иначе решается методами как статистического прогнозирования - классическими методами, так и методами машинного обучения, которые входят в состав программирования искусственного интеллекта», - рассказал собеседник «Звезды».

Эксперт также подчеркнул, что в эту модель прогнозирования необходимо включать как можно больше входящих параметров, в том числе и те, которые могут быть сложны человеку для интерпретирования.

«Может иметь какое-то значение количество детей, пошедших в школу в первый класс в прошедший сезон туда, куда потечет вода. То есть подобные странные зависимости, которые ни один человек-аналитик никогда бы не стал бы воспринимать во внимание, система ИИ может обнаружить», - привел в качестве иллюстративного примера эксперт.

Душкин отметил, что ИИ на основании таких странных данных и сложных для понимания зависимостей может делать прогноз, при этом до сих пор непонятно, как эта система работает.

Ранее специалист в области искусственного интеллекта Султансаид Муратчаев рассказал «Звезде» о методах отслеживания сообщений террористов в Telegram с помощью ИИ.