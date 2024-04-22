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Эксперт Душкин рассказал, как можно научить ИИ предсказывать паводки

По мнению собеседника «Звезды», это довольно сложная задача, поскольку в модель прогнозирования необходимо вносить как можно больше параметров, в том числе и те, которые не принимались бы во внимание человеком.
Глеб Владовский 2024-04-22 11:32:25
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Систему искусственного интеллекта можно обучить предсказывать паводки, но это является сложной задачей. Об этом рассказал главный архитектор систем ИИ по направлению «Транспорт и логистика» НИЯУ МИФИ Роман Душкин.

«Это сложный вопрос, но он так или иначе решается методами как статистического прогнозирования - классическими методами, так и методами машинного обучения, которые входят в состав программирования искусственного интеллекта», - рассказал собеседник «Звезды».

Эксперт также подчеркнул, что в эту модель прогнозирования необходимо включать как можно больше входящих параметров, в том числе и те, которые могут быть сложны человеку для интерпретирования.

«Может иметь какое-то значение количество детей, пошедших в школу в первый класс в прошедший сезон туда, куда потечет вода. То есть подобные странные зависимости, которые ни один человек-аналитик никогда бы не стал бы воспринимать во внимание, система ИИ может обнаружить», - привел в качестве иллюстративного примера эксперт.

Душкин отметил, что ИИ на основании таких странных данных и сложных для понимания зависимостей может делать прогноз, при этом до сих пор непонятно, как эта система работает.

Ранее специалист в области искусственного интеллекта Султансаид Муратчаев рассказал «Звезде» о методах отслеживания сообщений террористов в Telegram с помощью ИИ.

#ии #наш эксклюзив #искуственный интеллект #Паводки #обучение ии
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