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Столтенберг рассказал об отправленных на Украину военных советниках

При этом, по словам Столтенберга, альянс не планирует исполнять боевую роль в конфликте.
Анастасия Бобылева 2024-04-22 00:27:27
© Фото: © Sven Hoppe dpa Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что ряд членов НАТО направил на Украину военных советников. Он подчеркнул при этом, что альянс не планирует исполнять боевую роль в конфликте.

«Нет никаких планов присутствия НАТО в боевой роли, но, разумеется, у некоторых союзников по НАТО там есть мужчины и женщины в форме в посольствах, которые дают советы и так далее», - цитирует его телеканал MSNBC.

По мнению Столтенберга, следует разделять людей в форме и людей, представляющих военные силы. Присутствие последних на территории Украины не планируется, подчеркнул генсек НАТО.

Ранее сообщалось о планах США отправить военных советников в посольство в Киеве. Американские чиновники рассказали, что до 60 советников могут прибыть туда в качестве проявления американской приверженности Украине. Планируется, что эти советники будут консультировать правительство и вооруженные силы страны, не прибегая к участию в боевых действиях.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Йенс Столтенберг
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