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Еще одно землетрясение произошло на Тайване

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока нет.
Ирина Егорова 2024-04-21 08:34:08
© Фото: Zhao BoXinHua, Global Look Press

У побережья Тайваня случилось землетрясение магнитудой 5. Подземные толчки ощущались в районе уезда Хуалянь, а глубина залегания очага находилась на 20 километров от поверхности земли, сообщает «360» со ссылкой на китайский сейсмологический центр. Афтершоки были зафиксированы примерно в 10.40 по местному времени (05.40 по московскому).

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока нет.

В начале апреля Тайвань сотрясла серия мощных землетрясений за последние 25 лет. Многие высотные здания накренились или были частично разрушены, не работало метро. Тогда погибли четыре человека, еще 97 получили различные травмы. Землетрясение вызвало мощную волну и цунами, которое обрушилось на берега Японии. 

#в стране и мире #землетрясение #Тайвань #Магнитуда #подземные толчки #афтершоки
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