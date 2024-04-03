Ученый Завьялов: в зоне сейсмической опасности находится весь Тайвань

Район острова Тайвань, где произошло мощное землетрясение, является сейсмически опасным, причем такой опасности подвержен весь регион, рассказал в беседе со «Звездой» заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.

Напомним, сегодня на острове произошло землетрясение магнитудой 7,2. По словам специалистов, оно стало наиболее сильным за 25 лет. Местные жители чувствовали толчки по всему региону. На данный момент известно о семи погибших и 736 пострадавших.

«Всем сейсмологам известно, что район острова Тайвань - это сейсмически опасный район. И сейсмической опасности подвержена вся территория острова Тайвань. Все жители острова, они знают прекрасно о том, что рано или поздно в этом районе происходит в том числе и сильное землетрясение такой магнитуды, как произошло сегодня», - сказал он.

Опираясь на статистические данные за 130 лет, Завьялов заявил, что землетрясения с магнитудой больше 8 у нас на планете в среднем происходят один раз в год, а с магнитудой 7-7,9 - за год 15-16 событий. Как раз в этот промежуток попадает землетрясение, произошедшее сегодня на Тайване.

Эксперт выразил уверенность в том, что все строительство в регионе ведется со строгим соблюдением антисейсмических правил и ни одна стройка не начинается без учета возможных сейсмических нагрузок.