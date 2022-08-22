В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Борисов назвал условие, при котором Российская орбитальная станция сможет быть вечной

Виктория Ивашечкина
18:25 22.08.2022
По мнению главы Роскосмоса, создание станции откроет перед учеными возможности для проведения новых исследований.
Борисов назвал условие, при котором Российская орбитальная станция сможет быть вечной
© Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

Глава Роскосмоса Юрий Борисов обсудил с космонавтами перспективы создания Российской орбитальной станции. По его словам, станция за счет сменных модулей сможет быть вечной. При этом обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей.

Как отметил Борисов, создание национальной станции откроет перед учеными возможности для проведения новых исследований. Глава Роскосмоса также убежден, что, несмотря на национальный принцип создания станции, к участию в проекте могут быть привлечены и дружественные страны.

«Я думаю, что станция должна быть открыта для дружественных стран, для международных исследований», - сказал Юрий Борисов, обращаясь к космонавтам, говорится в сообщении на сайте Роскосмоса. 

Ранее госкорпорация в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022» продемонстрировала макет Российской орбитальной станции, которая может стать заменой МКС. Уточнялось, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» разрабатывает эскизный проект станции, развертывание которой планируется провести в два этапа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:26 В стране и мире
Видео
ФСБ показала, как подозреваемая в убийстве Дугиной въехала в РФ и заселилась в дом жертвы
17:17 В стране и мире
После обстрела ВСУ Антоновского моста в Херсонской области три человека пропали без вести
16:45 В стране и мире
На «Азовстали» в Мариуполе вывесили российский триколор
15:07 В стране и мире
В ЕС обсуждают создание миссии для подготовки украинских солдат
13:10 В стране и мире
Боррель заявил, что не поддерживает введение полного запрета на визы для россиян
Популярное
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.