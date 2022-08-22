Борисов назвал условие, при котором Российская орбитальная станция сможет быть вечной

По мнению главы Роскосмоса, создание станции откроет перед учеными возможности для проведения новых исследований.

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов обсудил с космонавтами перспективы создания Российской орбитальной станции. По его словам, станция за счет сменных модулей сможет быть вечной. При этом обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей.

Как отметил Борисов, создание национальной станции откроет перед учеными возможности для проведения новых исследований. Глава Роскосмоса также убежден, что, несмотря на национальный принцип создания станции, к участию в проекте могут быть привлечены и дружественные страны.

«Я думаю, что станция должна быть открыта для дружественных стран, для международных исследований», - сказал Юрий Борисов, обращаясь к космонавтам, говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Ранее госкорпорация в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022» продемонстрировала макет Российской орбитальной станции, которая может стать заменой МКС. Уточнялось, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» разрабатывает эскизный проект станции, развертывание которой планируется провести в два этапа.