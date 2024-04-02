Блиновская готова заложить дом своей семьи, чтобы погасить долг перед ФНС

Суд отклонил иск блогера-миллионника Елены Блиновской к ФНС об уменьшении суммы задолженности, передает ТАСС. Речь идет о налогах, пени и штрафе, всего свыше 1,4 млрд рублей.

«В удовлетворении требований Блиновской Елены Олеговны отказать полностью», - передает корреспондент агентства слова судьи из зала суда в Москве.

Один из представителей блогера на заседании утверждал, что налоговая начислила Блиновской приблизительно 227 млн рублей налогов за «Марафоны желаний», которые она проводила.

Telegram-канал SHOT, ссылаясь на адвоката Блиновской, сообщает, что она готова подписать мировое соглашение с ФНС и заложить дом своей семьи, чтобы погасить все долги. Как заявила юрист, ответа от службы не поступило.

Напомним, что популярный блогер была задержана 27 апреля минувшего года, когда пыталась выехать с территории нашей страны. Против нее завели уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег. Позже ее отправили под домашний арест, однако впоследствии суд принял решение ужесточить меру пресечения - Блиновскую отправили в следственный изолятор.