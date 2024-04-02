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Блиновская готова заложить дом своей семьи, чтобы погасить долг перед ФНС

Адвокат блогера утверждает, что она готова подписать мировое соглашение и заложить недвижимость.
Анна Назайкина 2024-04-02 18:25:38
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Суд отклонил иск блогера-миллионника Елены Блиновской к ФНС об уменьшении суммы задолженности, передает ТАСС. Речь идет о налогах, пени и штрафе, всего свыше 1,4 млрд рублей.

«В удовлетворении требований Блиновской Елены Олеговны отказать полностью», - передает корреспондент агентства слова судьи из зала суда в Москве.

Один из представителей блогера на заседании утверждал, что налоговая начислила Блиновской приблизительно 227 млн рублей налогов за «Марафоны желаний», которые она проводила.

Telegram-канал SHOT, ссылаясь на адвоката Блиновской, сообщает, что она готова подписать мировое соглашение с ФНС и заложить дом своей семьи, чтобы погасить все долги. Как заявила юрист, ответа от службы не поступило.

Напомним, что популярный блогер была задержана 27 апреля минувшего года, когда пыталась выехать с территории нашей страны. Против нее завели уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег. Позже ее отправили под домашний арест, однако впоследствии суд принял решение ужесточить меру пресечения -  Блиновскую отправили в следственный изолятор.

#в стране и мире #суд #Долги #блогер #фнс #налоговая #елена блиновская
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