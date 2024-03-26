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Песков заявил о практически полном отсутствии контактов с МОК

По словам спикера Кремля, посольство РФ во Франции безуспешно пыталось связаться с олимпийским комитетом.
Глеб Владовский 2024-03-26 00:33:01
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Международный Олимпийский комитет (МОК) не поддерживает связь с российскими властями.

По его словам, российское диппредставительство уже в течение длительного времени безуспешно пыталось связаться с организаторами Олимпиады.

«Никто здесь не мог представить, что российский спортсмен ради участия в Олимпиаде подпишет какую-то бумагу об осуждении СВО, чтобы вот за эти сребреники продать свою Родину. Любой, кто так поступил бы, просто стал бы исчадием ада», - заявил спикер Кремля.

Песков добавил, что ныне этого условия «вроде бы нет», и теперь все, кто прошёл квалификацию, может на поехать на Игры. При этом он отметил, что российские атлеты должны понимать, что в РФ не имеют представления о том, как будут организованы проживание, медицина, допинг-контроль и другие процессы.

#в стране и мире #Дмитрий Песков #МОК #Олимпиада-2024
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