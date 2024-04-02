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Магазины с 1 мая начнут блокировать продажу просроченной молочки

В России запустили механизм, блокирующий продажи товаров на кассе с помощью системы маркировки.
Сергей Лебедев 2024-04-02 17:07:21
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В России с 1 мая текущего года крупные торговые сети начнут блокировать продажу просроченной молочной продукции. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева.

Напомним, в понедельник в России запустили механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки. Новые требования вступают в силу поэтапно.

«С 1 апреля это коснется всех розничных продавцов, которые реализуют табачную продукцию и пиво в розлив в кегах. С 1 мая такие требования для молочной продукции и воды, но только в крупных сетях. Ближе к осени это коснется всех розничных магазинов», - сказала Екатерина Приезжева.

Она также отметила, что на этапе эксперимента некоторые крупные торговые сети добровольно включили блокировку касс. В итоге продажа просроченных продуктов в некоторых сетях снизилась в 30 раз, упав почти до нуля.

Ранее в беседе со «Звездой» председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что использование блокировки продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки является идеальным решением, которое позволит бороться с нарушениями в торговых сетях.

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