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Шойгу поздравил Моисеева с назначением на должность главкома ВМФ

Сергей Шойгу заметил, что назначенные на новые должности Александр Моисеев, Константин Кабанцов и Сергей Пинчук понимают огромную ответственность, которая легла на их плечи.
2024-04-02 15:50:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил адмирала Александра Моисеева с назначением на должность главкома ВМФ России. Об этом сообщает МО РФ. 

Шойгу сделал это в ходе селекторного совещания. Министром был доведен указ президента России. Помимо Моисеева, в новую должность вступили вице-адмирал Константин Кабанцов, который стал командующим Северным флотом, а также вице-адмирал Сергей Пинчук, который занял должность командующего Черноморским флотом. 

Сергей Шойгу отметил, что Моисеев, Кабанцов и Пинчук понимают огромную ответственность, которая легла на их плечи. Также он выразил надежду, что все трое справятся с задачами, которые перед ними поставили Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, Минобороны России и вся страна в целом. 

Также в ходе селекторного совещания Шойгу заявил, что ВМФ получит еще три МРК типа «Каракурт» в этом году.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВМФ #Сергей Шойгу #Александр Моисеев #Сергей Пинчук #Константин Кабанцов
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