Шойгу поздравил Моисеева с назначением на должность главкома ВМФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил адмирала Александра Моисеева с назначением на должность главкома ВМФ России. Об этом сообщает МО РФ.

Шойгу сделал это в ходе селекторного совещания. Министром был доведен указ президента России. Помимо Моисеева, в новую должность вступили вице-адмирал Константин Кабанцов, который стал командующим Северным флотом, а также вице-адмирал Сергей Пинчук, который занял должность командующего Черноморским флотом.

Сергей Шойгу отметил, что Моисеев, Кабанцов и Пинчук понимают огромную ответственность, которая легла на их плечи. Также он выразил надежду, что все трое справятся с задачами, которые перед ними поставили Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, Минобороны России и вся страна в целом.

Также в ходе селекторного совещания Шойгу заявил, что ВМФ получит еще три МРК типа «Каракурт» в этом году.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.