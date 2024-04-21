Тысячи жителей Тель-Авива потребовали выборов и переговоров с ХАМАС

Тысячи жителей Тель-Авива вышли на акцию протеста в центре города с требованием провести досрочные выборы в Израиле и немедленного заключить сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников.

Митинг, который был согласован с полицией, проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, находится штаб Министерства обороны еврейского государства. К месту скопления людей были направлены бригады скорой помощи. Для предотвращения массовых беспорядков задействовали значительные силы правоохранительных органов, которые перекрыли движение в центре Тель-Авива и выставили заграждения, передает радио Sputnik.

Кроме того, к месту манифестации пригнали автомобили с водометными установками. Отмечается, что нарушений общественного порядка пока зафиксировано не было.

Митингующие размахивают израильскими флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников, которые находятся на территории сектора Газа.

В марте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил лидеру демократического большинства в Сенате США Чаку Шумеру, призвавшему провести досрочные выборы. Глава кабмина еврейского государства заявил, что выборы «парализуют страну на полгода» и приведут к прекращению военной операции в секторе Газа.