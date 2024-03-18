Нетаньяху обвинил Запад в потере памяти и совести

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил страны Запада в потере памяти и совести. Об этом пишет Financial Times.

На заседании правительства израильский лидер заявил, что некоторые западные союзники забывают о «монстрах из ХАМАС» и настаивают на выборах, которые «парализуют страну на полгода» и приведут к прекращению операции ЦАХАЛ в секторе Газа, передает RT.

Данное высказывание Нетаньяху, по сути, стало ответом на слова лидера большинства в Сенате США Чака Шумера, который призвал провести досрочные выборы для смены политического руководства еврейского государства. Американский сенатор также предрек Израилю роль государства-изгоя в случае продолжения боевых действий в палестинском анклаве.

После этого глава кабмина еврейского государства в интервью CNN указал международному сообществу на «короткую память», отметив, что оно забыло о гибели 7 октября 1 200 человек. При этом он навал это самым массовым убийством евреев со времен Холокоста.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю своими действиями в Газе. По его словам, израильский премьер настраивает весь мир против Тель-Авива. Американский лидер считает, что у главы Нетаньяху «есть право защищать Израиль и продолжать преследовать ХАМАС», однако глава правительства еврейского государства обязан «уделять больше внимания гибели ни в чем не повинных людей».