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Правительство выделило более 2 миллиардов рублей Белгородской области

Деньги в том числе направят на поддержку жителей региона, вынуждено покинувших постоянное место проживания.
Сергей Лебедев 2024-04-21 03:46:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Кабинет министров выделил Белгородской области из резервного фонда правительства РФ более двух миллиардов рублей. Часть средств направили на поддержку жителей региона, вынуждено покинувших постоянное место проживания. На эти цели предусмотрено 800 миллионов.

На реконструкцию и модернизацию производственных мощностей пострадавших предприятий выделили 987 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщает телеканал «360».

До 264 миллионов направили на выплаты в размере МРОТ сотрудникам субъектов среднего и малого предпринимательства, а также ИП из сферы потребительского рынка.

Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ размещен на портале правовой информации.

Напомним, ранее премьер-министр сообщил, что на Белгородскую область распространят режим свободной экономической зоны. По его словам, это позволит упростить привлечение частного капитала в промышленность, логистику, сферу информационных технологий и другие отрасли.

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