На Белгородскую, Курскую и Брянскую области распространят режим СЭЗ

На Белгородскую, Курскую и Брянскую области, а также ряд других субъектов распространят режим свободной экономической зоны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 5 апреля.

По его словам, правительство внесет необходимые изменения в Налоговый кодекс и в законодательство о свободных экономических зонах для оказания поддержки бизнесу в этих регионах. Глава кабмина объяснил, что это даст возможность упростить привлечение частного капитала в промышленность, логистику, сферу информационных технологий и другие отрасли.

Как уточнил Мишустин, в течение 10 лет с инвесторов в этих субъектах не будут взимать налог на прибыль в федеральный бюджет. Кроме того, будет предусмотрена скидка по платежам в бюджет региона, по решению властей субъекта бизнесменов на три года освободят от уплаты земельного налога, для предпринимателей также установят единые пониженные тарифы страховых взносов, а все таможенные процедуры будут проходить с учетом особого правового режима.

Контроль за реализацией инвестиционных проектов будут осуществлять органы власти субъектов РФ, ведь они наиболее заинтересованы в создании комфортных условий деятельности для участников СЭЗ, пояснил Мишустин.

«Рассчитываем, что принятые решения помогут в первую очередь предпринимателям не только снизить издержки, но и нарастить объемы производства продукции, услуг», - отметил российский премьер.

Он добавил, что это также позволит создать новые рабочие места и обеспечить местных жителей всеми необходимыми товарами и услугами. Председатель правительства подчеркнул, что кабмин продолжит и дальше принимать меры по поддержке этих регионов.