МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Белгородскую, Курскую и Брянскую области распространят режим СЭЗ

Михаил Мишустин объяснил, что это позволит упростить привлечение частного капитала в промышленность, логистику, сферу информационных технологий и другие отрасли.
Максим Крюков 2024-04-05 16:18:08
© Фото: Правительство России © Видео: Правительство России

На Белгородскую, Курскую и Брянскую области, а также ряд других субъектов распространят режим свободной экономической зоны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 5 апреля.

По его словам, правительство внесет необходимые изменения в Налоговый кодекс и в законодательство о свободных экономических зонах для оказания поддержки бизнесу в этих регионах. Глава кабмина объяснил, что это даст возможность упростить привлечение частного капитала в промышленность, логистику, сферу информационных технологий и другие отрасли.

Как уточнил Мишустин, в течение 10 лет с инвесторов в этих субъектах не будут взимать налог на прибыль в федеральный бюджет. Кроме того, будет предусмотрена скидка по платежам в бюджет региона, по решению властей субъекта бизнесменов на три года освободят от уплаты земельного налога, для предпринимателей также установят единые пониженные тарифы страховых взносов, а все таможенные процедуры будут проходить с учетом особого правового режима.

Контроль за реализацией инвестиционных проектов будут осуществлять органы власти субъектов РФ, ведь они наиболее заинтересованы в создании комфортных условий деятельности для участников СЭЗ, пояснил Мишустин.

«Рассчитываем, что принятые решения помогут в первую очередь предпринимателям не только снизить издержки, но и нарастить объемы производства продукции, услуг», - отметил российский премьер.

Он добавил, что это также позволит создать новые рабочие места и обеспечить местных жителей всеми необходимыми товарами и услугами. Председатель правительства подчеркнул, что кабмин продолжит и дальше принимать меры по поддержке этих регионов.

#в стране и мире #Курская область #Брянская область #белгородская область #михаил мишустин #поддержка #правительство #свободная экономическая зона
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322