Пожарные ликвидировали открытое горение на крупнейшем рынке Астрахани

На территории крупнейшего рынка в Астрахани ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В Астрахани пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», - уточнили в ведомстве.

Вместе с этим, как сообщается, проводится проливка и разбор конструкций. Вечером 21 апреля на крупнейшем рынке Астрахани «Большие Исады» загорелись магазинная кровля и торговые павильоны.

Первоначально площадь пожара составляла порядка 650 квадратных метров, позднее она возросла до 1 200 квадратных метров. Из-за возникшего ЧП эвакуировали более 100 человек. Предварительно сообщается об отсутствии пострадавших.