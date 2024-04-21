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Пожарные ликвидировали открытое горение на крупнейшем рынке Астрахани

МЧС удалось ликвидировать открытое горение на площади 1 200 квадратных метров на крупнейшем рынке Астрахани «Большие Исады».
Дарина Криц 2024-04-21 23:29:31
© Фото: МЧС РФ

На территории крупнейшего рынка в Астрахани ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В Астрахани пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», - уточнили в ведомстве.

Вместе с этим, как сообщается, проводится проливка и разбор конструкций. Вечером 21 апреля на крупнейшем рынке Астрахани «Большие Исады» загорелись магазинная кровля и торговые павильоны.

Первоначально площадь пожара составляла порядка 650 квадратных метров, позднее она возросла до 1 200 квадратных метров. Из-за возникшего ЧП эвакуировали более 100 человек. Предварительно сообщается об отсутствии пострадавших.

#в стране и мире #пожар #МЧС РФ #рынок #Астрахань #открытое горение
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