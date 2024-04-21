Пожар на рынке в Астрахани распространился на 1,2 тысячи «квадратов»

Пожар на крупном вещевом рынке в Астрахани локализовали на площади 1 200 квадратных метров, сообщает МЧС России.

Пожар начался около 8 часов вечера по московскому времени 21 апреля. Загорелись кровля магазина и торговые павильоны на улице Красная Набережная, 101. Сначала пламя распространилось на площади 650 квадратных метров. Потом охваченная огнем площадь выросла практически вдвое.

К тушению привлечены 90 специалистов и 21 единица техники. Спасатели наращивают силы и средства. Сложность состоит в том, что рынок плотно застроен. Данных о пострадавших на данный момент нет.

Прокуратура Астраханской области начала проверку из-за пожара в торговых павильонах, говорится в сообщении этого ведомства. На место выехал прокурор Кировского района города Сергей Коновалов. Прокуроры намерены дать оценку соблюдению требований пожарной безопасности на этом рынке.