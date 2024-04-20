МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Уровень реки Ишим в Тюменской области достиг критического уровня

Власти города Ишим предупредили о затоплении в ближайшее время низководных мостов, сельскохозяйственных земель и дачных участков.
Ян Брацкий 2024-04-20 06:39:28
© Фото: МЧС России

Уровень воды в реке у города Ишим Тюменской области достиг критического уровня и составил 861 сантиметр. Сообщение об этом распространила пресс-служба местной администрации.

«Уровень воды в реке Ишим у города Ишим достиг критериев опасного явления "половодье" - 20 апреля на 2 часа местного времени (00.00 мск) уровень составил 861 сантиметров над нулем поста. Подъем продолжается», - говорится в сообщении.

В ближайшее время ожидается затопление садоводческих участков, полей и огородов, а также низководных мостов, предупредили власти. Возможно нарушение транспортного сообщения между соседними населенными пунктами из-за разлива реки.

Напомним, в Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС. Ожидается, что уровень воды в реках Тобол и Ишим превысит исторические максимумы. Пик половодья ожидается 23-25 апреля. На этой неделе спасатели приступили к эвакуации жителей 14 поселков Ишимского района. Покидающие свои дома жители должны взять только самое необходимое: документы, лекарства и предметы первой необходимости. Всех эвакуированных вывезут в пункты временного размещения до стабилизации ситуации.

#Тюменская область #эвакуация #МЧС России #половодье #ишим
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002