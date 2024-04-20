Уровень реки Ишим в Тюменской области достиг критического уровня

Уровень воды в реке у города Ишим Тюменской области достиг критического уровня и составил 861 сантиметр. Сообщение об этом распространила пресс-служба местной администрации.

«Уровень воды в реке Ишим у города Ишим достиг критериев опасного явления "половодье" - 20 апреля на 2 часа местного времени (00.00 мск) уровень составил 861 сантиметров над нулем поста. Подъем продолжается», - говорится в сообщении.

В ближайшее время ожидается затопление садоводческих участков, полей и огородов, а также низководных мостов, предупредили власти. Возможно нарушение транспортного сообщения между соседними населенными пунктами из-за разлива реки.

Напомним, в Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС. Ожидается, что уровень воды в реках Тобол и Ишим превысит исторические максимумы. Пик половодья ожидается 23-25 апреля. На этой неделе спасатели приступили к эвакуации жителей 14 поселков Ишимского района. Покидающие свои дома жители должны взять только самое необходимое: документы, лекарства и предметы первой необходимости. Всех эвакуированных вывезут в пункты временного размещения до стабилизации ситуации.