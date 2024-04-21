На месте крушения японских военных вертолетов нашли бортовые самописцы

В Японии поисковые отряды обнаружили бортовые самописцы с двух разбившихся военных вертолетов SH-60K, сообщил министр обороны Японии Минору Кихара в ходе пресс-конференции.
«Около места аварии обнаружены бортовые самописцы», - цитирует РИА Новости слова министра.
По данным Кихары, они были обнаружены недалеко друг от друга, что позволяет подтвердить версию о столкновении вертолетов в воздухе. Следующим этапом расследования случившегося станет анализ содержимого найденных «черных ящиков».
Уточняется, что спасатели и военные продолжают поиски пропавших членов экипажа.
Происшествие случилось в ночь на воскресенье 21 апреля, когда вертолеты осуществляли тренировочные полеты в районе японских островов Идзу. В результате один человек погиб, еще семеро считаются пропавшими без вести.
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