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Один человек погиб, семеро пропали без вести на учениях в Японии

Возможной причиной крушения двух военных вертолетов на учениях в Японии называют столкновение в воздухе.
Ян Брацкий 2024-04-21 10:16:48
© Фото: Yoshio TsunodaAFLO Global Look Press

Один человек погиб и семеро пропали без вести после крушения двух военных вертолетов в Японии. О трагедии сообщил министр обороны страны Минору Кихаро.

«Невозможно жалко», - прокомментировал он смерть одного из членов экипажа в интервью агентству «Киодо».

Спасатели и военные занимаются поисками пропавших. Возможной причиной случившегося ЧП называют столкновение двух воздушных судов, пишет «360».

В конце прошлого года в Японии в районе префектуры Каносима разбился американский конвертоплан Osprey с военными на борту. Он рухнул в воду. Восемь человек погибли. Обнаружить удалось только шесть тел в непосредственной близости от места крушения.

#в стране и мире #учения #вертолеты #Япония #крушение
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