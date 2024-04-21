Один человек погиб, семеро пропали без вести на учениях в Японии

Один человек погиб и семеро пропали без вести после крушения двух военных вертолетов в Японии. О трагедии сообщил министр обороны страны Минору Кихаро.

«Невозможно жалко», - прокомментировал он смерть одного из членов экипажа в интервью агентству «Киодо».

Спасатели и военные занимаются поисками пропавших. Возможной причиной случившегося ЧП называют столкновение двух воздушных судов, пишет «360».

В конце прошлого года в Японии в районе префектуры Каносима разбился американский конвертоплан Osprey с военными на борту. Он рухнул в воду. Восемь человек погибли. Обнаружить удалось только шесть тел в непосредственной близости от места крушения.