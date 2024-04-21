МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент Швейцарии написала Путину письмо с призывом к диалогу

В письме швейцарский лидер выразила соболезнования в связи с трагедией в концертном зале «Крокус Сити холл» и сегодняшними наводнениями в регионах России.
Елизавета Кондрикова 2024-04-21 15:15:35
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool Global Look Press

Президент Швейцарии Виола Амхерд направила российскому президенту Владимиру Путину письмо вскоре после его переизбрания, выразив соболезнования в связи с терактом в Красногорске. Об этом сообщает швейцарское издание Blick со ссылкой на представителя Минобороны страны Лоренца Фришкнехта.

«В письме содержатся соболезнования жертвам теракта в Москве 22 марта и тем, кто пострадал от недавних наводнений, поразивших несколько регионов России», - сказал Фришкнехт.

Отмечается, что письмо стало «призывом к диалогу в трудные времена», а не выражением поздравительных слов президенту страны после его переизбрания, пишет RT. По словам Амхерд, в Швейцарии считают, что достижение мира и процветания должно достигаться при уважении норм международного права и принципов Устава ООН.

Напомним, на прошлой неделе в Женеве объявили о готовности провести мирную конференцию по Украине 15-16 июня в Бюргенштоке. Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис признал, что без участия России невозможно добиться каких-либо мирных решений по Украине.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #Швейцария #письмо #виола амхерд
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002