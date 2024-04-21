Президент Швейцарии написала Путину письмо с призывом к диалогу

Президент Швейцарии Виола Амхерд направила российскому президенту Владимиру Путину письмо вскоре после его переизбрания, выразив соболезнования в связи с терактом в Красногорске. Об этом сообщает швейцарское издание Blick со ссылкой на представителя Минобороны страны Лоренца Фришкнехта.

«В письме содержатся соболезнования жертвам теракта в Москве 22 марта и тем, кто пострадал от недавних наводнений, поразивших несколько регионов России», - сказал Фришкнехт.

Отмечается, что письмо стало «призывом к диалогу в трудные времена», а не выражением поздравительных слов президенту страны после его переизбрания, пишет RT. По словам Амхерд, в Швейцарии считают, что достижение мира и процветания должно достигаться при уважении норм международного права и принципов Устава ООН.

Напомним, на прошлой неделе в Женеве объявили о готовности провести мирную конференцию по Украине 15-16 июня в Бюргенштоке. Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис признал, что без участия России невозможно добиться каких-либо мирных решений по Украине.