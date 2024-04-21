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В сербском городе Ниш объявили эвакуацию из-за авиабомбы НАТО

Для нейтрализации старой авиационной бомбы пришлось перекрыть городские улицы и вызвать саперов.
Ян Брацкий 2024-04-21 13:18:35
© Фото: mup.gov.rs

Около полутора тысяч человек эвакуировали в сербском городе Ниш из-за обнаружения неразорвавшейся авиабомбы НАТО, времен агрессии альянса 1999 года. Снаряд нашли во время земляных работ и сразу вызвали полицию.

«Причем 17 человек обратились за медицинской помощью, которая им оказана... Операцию по нейтрализации бомбы проведут сотрудники МВД. Речь идет об авиабомбе МК 84 весом в 1 тонну 430 килограммов взрывчатого вещества», - сообщает МВД Сербии.

Сначала саперы снимут с бомбы детонатор, затем вывезут ее на полигон. Для этого предварительно перекроют движение по некоторым улицам, чтобы обезопасить население города. Всего в операции задействованы 230 полицейских и представителей прочих служб.

В 1999 году силы НАТО без одобрения Совета безопасности ООН начали наносить авиаудары по Союзной Республике Югославия. Авиационные удары продолжались с 24 марта по 10 июня. При налетах в Нише погибли 26 мирных граждан, 22 военных и 9 полицейских. Пострадали военные объекты, здания школы, больницы, жилые дома и прочее.

#Сербия #Саперы #ООН #МВД #Авиабомба #эвакуация
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