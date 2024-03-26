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РФ запросила совещание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии

Повторный запрос последовал за срывом в понедельник сессии со стороны Франции.
Глеб Владовский 2024-03-26 23:44:46
© Фото: Xie E XinHua Globallookpress

Россия повторно сделала запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН по теме 25-й годовщины агрессии НАТО против Югославии, заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Вчера РФ запросила проведения в ближайшее время заседания по теме 25-летия агрессии НАТО против Югославии. Ожидаем от японского председательства официального ответа», - сообщил он.

В понедельник, 25 марта, представители США и Франции сорвали запрошенное РФ заседание СБ ООН по теме 25-летия агрессии альянса против Югославии. Французский постпред заявил, что данный вопрос якобы не является актуальным, и что никто не согласовывал с Парижем повестку заседаний. Кроме того, несмотря на председательство Японии, с которой была ранее согласована повестка, Франции удалось вынести вопрос на голосование, по результатам которого совещание не состоялось.

В 1999 году в результате столкновения между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии, силы НАТО проводили бомбардировки Союзной Республики Югославия (СРЮ, в составе которой были Сербия и Черногория - прим.ред.). Страны Запада утверждали, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и, тем самым, спровоцировали гуманитарную катастрофу. Авиаудары альянса, которые не были одобрены СБ ООН, продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

#в стране и мире #Франция #югославия #НАТО #натовские бомбардировки #СБ ООН
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