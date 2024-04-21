Власти США, одобрив выделение финансовой помощи Украине, окончательно хоронят ее экономику и обрекают население страны воевать до последнего. Такого мнения придерживается председатель Госдумы России Вячеслав Володин. С его слов, Белый дом даже не пытается скрывать, что значительную часть средств получат, в первую очередь, оборонные компании в самих Штатах.

«Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придется возвращать», - цитирует RT слова Володина.

С его слов, из этой «долговой кабалы» киевский режим уже не сможет выбраться, окончательно лишив украинцев будущего. Кроме того, выделенные миллиарды долларов ситуацию на поле боя не изменят, заверил Володин. Преступный киевский режим потерпит поражение, уверен он.

Ранее стало известно, что Сенат США одобрил выделение финансовой помощи Украине в сумме $61 млрд. Также одобрена поддержка Израиля и Тайваня. Кроме того, нижняя палата американского парламента одобрила передачу Киеву замороженных российских активов. В Кремле предупредили, что Москва ответит на этот шаг мерами, которые отвечают ее национальным интересам, без ограничения по времени.