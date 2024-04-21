Синоптики пообещали москвичам ветреное воскресенье

Спасатели предупредили москвичей об усилении ветра в ближайшие два часа. По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 20:00 сегодняшнего дня в столице ожидаются порывы до 13-18 метров в секунду.

В связи с этим МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких перестроений и обгонов, не парковаться вблизи деревьев, шатких и рекламных конструкций. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и не прятаться от дождя под деревьями, быть осторожнее и не оставлять детей без присмотра.

Напомним, разыгравшийся позавчера девятибальный шторм валил деревья и сносил крыши в Москве. Из-за непогоды владельцы кафе и ресторанов были вынуждены убрать летние веранды. Столичные парки приостановили свою работу.