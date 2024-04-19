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Девятибалльный шторм повалил деревья и остановки в Москве

Порывами ветра снесло часть крыши со здания у метро Дубровка. В столице закрыты парки, кафе убирают летние веранды.
Владимир Рубанов 2024-04-19 17:37:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда», Мари шагает по Москве/VK

Начавшийся в Москве шторм валит деревья, сносит крыши и переворачивает остановки. Непогода связана с приходом в Центральную Россию балканского вихря «Гори». «Роскосмос» опубликовал его фото.

Сила ветра достигла девятибалльных значений по шкале Бофорта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В 15.00 метеостанция аэропорта Шереметьево зафиксировала порывы ветра до 21 м/с, в Домодедово и Внуково - 18 м/с.

Порывами ветра снесло часть крыши со здания у метро Дубровка. Как пишут пользователи соцсетей, в Хамовниках рабочие убирают оторванные листы кровли жилого дома, а в ЖК на Автозаводской обвалилась часть кирпичного фасада.

Из-за непогоды столичные кафе убирают летние веранды. В Москве закрыты парки, зоопарк тоже не работает. В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

В московском регионе 19 и 20 апреля ожидается девятибалльный шторм с усилением порывов ветра до 23 метров в секунду.

В МЧС призвали людей к внимательности и осторожности. Нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Водителям надо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

#шторм #Непогода #ветер #погодная опасность #погода в москве
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