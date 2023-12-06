Командование ВС США признало погибшим экипаж разбившегося в Японии конвертоплана

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Экипаж конвертоплана Osprey американских ВВС, состоящий из восьми человек, был официально признан погибшим, власти Японии передали свои соболезнования официальным лицам США. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции.

Всего в ходе поисковой операции были обнаружены останки одного члена экипажа неподалеку от места крушения, а также тела еще пяти человек на дне моря рядом с обломками конвертоплана. Последние два члена экипажа не были обнаружены, командование ВС США приняло решение прекратить поисковые операции 5 декабря и признало погибшими всех восьмерых человек.

«Президент США Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин выразили соболезнования в связи с гибелью экипажа и передали благодарность за помощь в поисках силам самообороны, службе безопасности на море и местным жителям. В связи с этим от премьер-министра Фумио Кисиды президенту США Джо Байдену, от министра иностранных дел Ёко Камикавы госсекретарю Энтони Блинкену через посла США в Японии Рама Эмануэля были переданы соболезнования», - сообщил Мацуно.

Сообщение о крушении конвертоплана Osprey CV22, принадлежавшего ВВС США, поступило 29 ноября. Летательный аппарат рухнул в море в районе префектуры Кагосима, на месте падения работали патрульные катера и самолеты с целью поиска экипажа.