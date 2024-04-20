МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Коллега погибшего военкора «Известий» Еремина назвал его отчаянным

Семен Еремин погиб в результате атаки украинского FPV-дрона во время съемок репортажа в Запорожской области.
Ян Брацкий 2024-04-20 09:15:19
© Фото: «Известия» © Видео: ТРК «Звезда»

Военкор «Звезды» Виталий Акиньшин назвал погибшего корреспондента «Известий» Семена Еремина отчаянным, всегда стремившимся на передний край. Вместе они начинали освещать события спецоперации с ее первых дней.

«Я хорошо помню, как весной 22-го года, когда начинались бои за Волноваху, мы с ним присутствовали при том, как один из бойцов снимал украинский флаг на въезде. Тогда это было символом начала наших побед. Я помню, как радовался Семен. Он стремился и всегда просился на передний край. Он был впереди, всегда требовал, хотел и искренне желал быть там, где сложнее всего», - вспомнил Акиньшин.

По его словам, Семен всегда внимательно и скрупулезно относился к деталям, к тому, что говорит он сам и что говорят люди, с которыми он общался.

«Он был отчаянным человеком и настоящим корреспондентом. Сейчас даже трудно поверить, что его с нами больше нет», - добавил Акиньшин.

Семен Еремин погиб во время съемок очередного репортажа в Запорожской области в результате атаки украинского FPV-дрона. Журналист получил смертельное ранение после сброса боеприпаса с БПЛА. Ему было 42 года.

#наш эксклюзив #военкор #СВО #Семен Еремин
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002