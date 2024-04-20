Коллега погибшего военкора «Известий» Еремина назвал его отчаянным

Военкор «Звезды» Виталий Акиньшин назвал погибшего корреспондента «Известий» Семена Еремина отчаянным, всегда стремившимся на передний край. Вместе они начинали освещать события спецоперации с ее первых дней.

«Я хорошо помню, как весной 22-го года, когда начинались бои за Волноваху, мы с ним присутствовали при том, как один из бойцов снимал украинский флаг на въезде. Тогда это было символом начала наших побед. Я помню, как радовался Семен. Он стремился и всегда просился на передний край. Он был впереди, всегда требовал, хотел и искренне желал быть там, где сложнее всего», - вспомнил Акиньшин.

По его словам, Семен всегда внимательно и скрупулезно относился к деталям, к тому, что говорит он сам и что говорят люди, с которыми он общался.

«Он был отчаянным человеком и настоящим корреспондентом. Сейчас даже трудно поверить, что его с нами больше нет», - добавил Акиньшин.

Семен Еремин погиб во время съемок очередного репортажа в Запорожской области в результате атаки украинского FPV-дрона. Журналист получил смертельное ранение после сброса боеприпаса с БПЛА. Ему было 42 года.