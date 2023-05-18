В России могут обязать банки предоставлять личные данные получателя перевода

Росфинмониторинг уже скорректировал набор информации, который нужно будет указывать при отправлении денежных средств.

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Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена принять проект, согласно которому с 1 января 2026 года банковские организации будут проводить денежные переводы с обязательным указанием данных о получателе средств. С соответствующей версией документа ознакомился РБК.

По данным издания, ведомство уже скорректировало набор сведений, который нужно будет указывать при отправлении денег, однако не учло основные замечания банков на свой законопроект.

Согласно действующей версии закона, денежный перевод должен сопровождаться данными только о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания), информация о получателе не требуется. Федеральный орган, занимающийся противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, планирует обязать приведение персональных данных получателя перевода, который совершается по внутрироссийским и трансграничных картам или счетам.

Также предлагается ограничение размера транзакций, проводимых без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей или аналогичным эквивалентом в зарубежной валюте. Как сообщает издание, данное нововведение должно вступить в силу через год после принятия и публикации закона.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что Федеральная налоговая служба России может стать ведомством, отвечающим за регулирование криптовалют. По его словам, в настоящее время ФНС принимает декларации людей об их кошельках и транзакциях по иностранным счетам. В дальнейшем информация о кошельке и транзакциях должна отправляться в три организации: ФНС, Росфинмониторинг и Центробанк.