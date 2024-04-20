Силы ПВО уничтожили 50 украинских дронов над российскими регионами

Минобороны сообщило об уничтожении 50 украинских беспилотников над различными регионами Российской Федерации. Очередную попытку террористической атаки киевский режим предпринял минувшей ночью.

Дежурные силы ПВО работали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

Накануне Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ над акваторией Черного моря и в Белгородской области. Сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, реактивные снаряды от РСЗО RM-70 Vampire и беспилотники самолетного типа.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.