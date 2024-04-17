В Ишимском районе Тюменской области вновь объявили эвакуацию

Жителей 14 населенных пунктов Ишимского района Тюменской области призывают к эвакуации из-за подъема уровня воды в реке Ишим.

«Сегодня с 9.00 будет проводиться эвакуация жителей п. Плодопитомник, д. Синицына, д. Симаново, п. Д. Отдыха, Детского санатория, п. Детский дом 29, с. Боровое, с. Плешково, с. Клепиково, д. Заворохино, д. Б. Остров, д. Кошкарагай, д. Налимова, д. Макарова», - передает Life со ссылкой на местную администрацию.

Покидающие свои дома люди должны взять с собой вещи первой необходимости, документы и лекарства. По вопросам паводка работает горячая линия по номеру 122 (кнопка 3). Эвакуированные могут разместиться во временных пунктах или направиться к родственникам до момента нормализации ситуации с весенним паводком.

Накануне население Ишима уже было частично эвакуировано из-за того, что вода в реке Ишим поднялась до исторического максимума и достигла почти 800 сантиметров. Спасатели начали взрывать лед на реке, чтобы остановить подъем уровня воды.