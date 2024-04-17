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В Ишимском районе Тюменской области вновь объявили эвакуацию

Жителям необходимо взять с собой документы, лекарства и вещи первой необходимости.
Ирина Егорова 2024-04-17 08:56:44
© Фото: Sergey Nikiforovnews.ru, Global Look Press

Жителей 14 населенных пунктов Ишимского района Тюменской области призывают к эвакуации из-за подъема уровня воды в реке Ишим.

«Сегодня с 9.00 будет проводиться эвакуация жителей п. Плодопитомник, д. Синицына, д. Симаново, п. Д. Отдыха, Детского санатория, п. Детский дом 29, с. Боровое, с. Плешково, с. Клепиково, д. Заворохино, д. Б. Остров, д. Кошкарагай, д. Налимова, д. Макарова», - передает Life со ссылкой на местную администрацию.

Покидающие свои дома люди должны взять с собой вещи первой необходимости, документы и лекарства. По вопросам паводка работает горячая линия по номеру 122 (кнопка 3). Эвакуированные могут разместиться во временных пунктах или направиться к родственникам до момента нормализации ситуации с весенним паводком.   

Накануне население Ишима уже было частично эвакуировано из-за того, что вода в реке Ишим поднялась до исторического максимума и достигла почти 800 сантиметров. Спасатели начали взрывать лед на реке, чтобы остановить подъем уровня воды.

#в стране и мире #Тюменская область #Население #паводок #эвакуация #ишимский район
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