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САУ «Мста-С» уничтожили укрепления врага у границ Белгородской области

Артиллеристы работают как с оборудованных, так и с неподготовленных позиций, регулярно уничтожая боевиков.
Владислав Кустов 2024-04-11 13:00:11
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» разгромили вражеские укрепления в районе, граничащем с Белгородской областью.

Боевая задача выполняется в круглосуточном режиме и вне зависимости от погодных условий. Артиллеристы бьют по военным объектам, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе ВСУ. Координаты целей выявляются на основании данных разведки.

У наших артиллеристов из группировки войск прикрытия госграницы машина всегда наготове, чтобы в случае обнаружения гаубиц, реактивных систем и минометов противника оказаться на огневой позиции быстро, пока тот не успел исчезнуть. От поступления задачи до первого выстрела проходит 10 минут.

Расчеты «Мста-С» ведут настоящую охоту за вражескими орудиями. Стреляют зачастую бегло, выпуская снаряды один за одним без корректировки по определенному квадрату. Отработав по целям, артиллеристы оперативно меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #САУ #Мста-С #СВО
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